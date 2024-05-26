Італія

Цикл Стефано у Мілані закінчився.

Виконавчий директор Мілана Джорджо Фурлані висловив подяку Стефано Піолі за виконану роботу у міланському клубі та підсумував його період на Сан Сіро. Цитує функціонера DAZN.

"Піолі був для нас нескінченно важливим. Нам відомі результати під його керівництвом.

З Піолі ми чотири роки поспіль пробивалися до Ліги чемпіонів, хоча до цього не брали участі в турнірі впродовж семи сезонів, завоювали Скудетто вперше за 11 років, дійшли до півфіналу Ліги чемпіонів. З його приходом Мілан став зовсім іншим, і ми безмежно йому за це вдячні.

Цей вечір присвячений Стефано Піолі. Мілан майбутнього — той, в якому ми докладемо всіх зусиль для того, щоб зробити його більш конкурентоспроможним. Ми проводитимемо більш цілеспрямовану роботу порівняно з минулим роком, коли нам довелося провести докорінні зміни у складі", — сказав Фурлані.