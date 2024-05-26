Італія

Італієць залишає "столицю моди".

Стефано Піолі, який після останнього матчу сезону-2023/24 з Салернітаною (3:3) офіційно залишив посаду головного тренера Мілана, звернувся з промовою до заповненого Сан Сіро.

"Я почну з подяки тим, хто хотів, щоб я був тут. Тим, хто підтримував мене. Тим, хто дав мені можливість тренувати цей фантастичний клуб. Спасибі власникам, співробітникам "Каса Мілан" та "Міланелло". Спасибі моєму штабу, який виконав чудову роботу, і моїм гравцям. Ви знаєте, що я про вас думаю. Ви — особливі.

Фанати, ви завжди підбадьорювали нас, ви стимулювали нас, і у вас є енергія, яку ми намагалися застосувати на полі. Ми разом програвали, разом страждали, разом перемагали та святкували. Ви запалили вогонь у моєму серці, і він завжди горітиме. Я вас не забуду", — наводить слова Піолі MilanNews.it.