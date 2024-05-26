Італієць залишає "столицю моди".
Піолі, getty images
26 травня 2024, 09:23
Стефано Піолі, який після останнього матчу сезону-2023/24 з Салернітаною (3:3) офіційно залишив посаду головного тренера Мілана, звернувся з промовою до заповненого Сан Сіро.
"Я почну з подяки тим, хто хотів, щоб я був тут. Тим, хто підтримував мене. Тим, хто дав мені можливість тренувати цей фантастичний клуб. Спасибі власникам, співробітникам "Каса Мілан" та "Міланелло". Спасибі моєму штабу, який виконав чудову роботу, і моїм гравцям. Ви знаєте, що я про вас думаю. Ви — особливі.
Фанати, ви завжди підбадьорювали нас, ви стимулювали нас, і у вас є енергія, яку ми намагалися застосувати на полі. Ми разом програвали, разом страждали, разом перемагали та святкували. Ви запалили вогонь у моєму серці, і він завжди горітиме. Я вас не забуду", — наводить слова Піолі MilanNews.it.
Нагадаємо, 58-річний італієць очолив "россонері" у жовтні 2019 року. Разом вони провели 239 матчів, в яких здобули 132 перемоги, 55 разів зіграли унічию та зазнали 52 поразки.
Під керівництвом Піолі Мілан став чемпіоном Серії А у сезоні-2021/22 та доходив до півфіналу Ліги чемпіонів (2022/23).
Раніше повідомлялося, що Фонсека узгодив контракт з Міланом.