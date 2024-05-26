Італія

Італієць шукає новий виклик.

Капітан Наполі Джованні Ді Лоренцо може покинути клуб влітку. Про це повідомляє Ніколо Скіра.

За інформацією італійського інсайдера, 30-річний захисник хотів би покинути Неаполь після закінчення цього сезону, незважаючи на те, що його контракт, за яким він отримує 3,5 млн. євро на рік, закінчується 30 червня 2028 року. Гравець вважає, що його час в італійському клубі добігає кінця і він хоче знайти для себе новий виклик в іншому місці.

Зазначається, що кілька італійських клубів та дві команди за межами країни вже придивляються до гравця збірної Італії.

Цього сезону Джованні Ді Лоренцо відіграв за Наполі 46 матчів, забив два голи та віддав вісім результативних передач.