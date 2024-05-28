Італія

Незабаром італійський фахівець має підписати контракт із неаполітанцями.

Напередодні стало відомо про те, що Наполі має усну домовленість з Антоніо Конте щодо призначення на посаду головного тренера першої команди.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, юристи клуба з Неаполя розпочали перегляд усіх пунктів контракту до червня 2027 року, який незабаром іменитий італійський фахівець має підписати.

За інформацією джерела, Конте вже визначився зі своїм тренерським штабом та після пропрацювання окремих моментів в майбутній угоді має офіційно стати новим головним тренером Наполі.

Зазначається, що більше інформації щодо Конте в Наполі стане відомо протягом цього тижня.