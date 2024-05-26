Італія

Італієць очолить неаполітанський клуб.

Антоніо Конте очолить Наполі, повідомляє інсайдер Ніколо Скіра. Ба більше, сторони домовились про деталі контракту.

За інформацією джерела, між клубом та спеціалістом вже існує принципова домовленість про контракт до 2027 року із зарплатнею 6.5 млн євро за сезон + 2 млн бонусами, якщо команді вдасться потрапити до Ліги чемпіонів. Найближчими днями сторони закриють угоду.

Останнім місцем роботи 54-річного італійця був лондонський Тоттенгем, який він очолював з 2021-го по 2023-й рік.

Після 37 зіграних турів нинішнього сезону італійської Серії А Наполі набрав 52 пункти та посідає 10-те місце.