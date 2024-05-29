Півзахисник планує залишитися надовше в команді.
Даїчі Камада, Getty Images
29 травня 2024, 16:56
Лаціо планує підписати новий контракт з Даїчі Камадою влітку — повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
Наразі є усна домовленість між Даїчі та командою. Угода може бути продовжена найближчим часом.
У Лаціо сподіваються отримати позитивну відповідь від Камади, тому що ним також цікавиться Крістал Пелас. Сам півзахисник хотів би далі грати під керівництвом Ігора Тудора.
Цього сезону 27-річний гравець провів 38 матчів в усіх можливих турнірах, забив 2 голи та віддав 2 асисти.