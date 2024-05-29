Італія

Туринці продовжують працювати над трансфером нідерландського хавбека, проте офіційної пропозиції Аталанті ще не надходило.

Атакуючий півзахисник Аталанти Тен Копмейнерс продовжує бути об'єктом серйозного інтересу з боку туринського Ювентуса, який хоче підписати його вже цього літнього трансферного вікна.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, керівництво "старої синьйори" вже проконсультувалося зі своїм майбутнім головним тренером Тіагою Моттою щодо варіанту з підписанням 26-річного нідерландця, якого італійський фахівець бразильського походження у підсумку визначив в якості головної трансферної цілі Ювентуса на літо.

Отримавши "зелене світло" від Мотти, боси туринського клуба продовжують працювати над трансфером Копмейнерса, який відкритий до нових викликів, але хотів би залишитися в Італії.

За інформацією джерела, наразі робота Ювентуса в цьому напрямку відбувається в неофіційній площині — пропозицій Аталанті щодо її гравця поки що не надходило. Причина полягає в тому, що перед тим, як піти за нідерландцем, Юве спочатку хоче завершити кілька інших угод, включно з Матіасом Суле.

У сезоні-2023/24 Тен Копмейнерс провів за бергамську Аталанту 50 матчів, в яких він забив 15 голів та віддав 7 результативних передач. Раніше повідомлялося, що "богиня" хоче заробити на продажі нідерландського півзахисника 60 мільйонів євро.