Італія

Другу половину сезону гравець провів у оренді в Ромі.

Нідерландський центральний захисник Дін Гейсен пройшов заключний етап підготовки до "дорослого" футболу в складі академії туринського Ювентуса, однак за основну команду встиг лише дебютувати.

Після цього на 19-річного виконавця очікувала піврічна оренда в складі Роми, тоді як після повернення назад до Турину футболіст хоче боротись за місце в стартовому складі "Старої синьйори".

Однак наразі Юве ще не визначився щодо долі Гейсена в клубі.

За нідерландцем уже вишикувалась у чергу низка претендентів.

І це не тільки дортмундська Боруссія, щодо інтересу якої повідомлялось за ходом сезону, — англійський Ньюкасл запитував Ювентус про статус виконавця, тоді як бергамаська Аталанта та Болонья готові долучити його до перемовин щодо трансферів Ріккардо Калафіорі та Тен Копмейнерса відповідно.

Гейсен за пів року відіграв 14 матчів, забив два голи та віддав один гольовий пас.