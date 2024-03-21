Італія

У Римі футболіст виступає на правах оренди.

Нідерландський центральний захисник Дін Гейсен у поточному сезоні дебютував у складі "дорослої" команди туринського Ювентуса, де проходив підготовку на молодіжному рівні.

Однак після 12 хвилин у матчі проти Мілана "зебри" вирішили, що для набуття більшої ігрової практики їхньому 18-річному виконавцю буде за краще знайти собі новий клуб та на правах оренди спробувати закріпитись там до завершення сезону.

Рома взялась допомогти з цим завданням туринцям на Гейсену й за 650 тис. євро оформила з ним короткостроковий договір.

Відтоді футболіст провів ще 11 матчів (405 хвилин) на рівні Серії A та одну гру в Кубку Італії, забивши два голи та віддавши один гольовий пас.

Оскільки позика не включає в себе опцію викупу, Дін має повернутись до Турину влітку, проте цього разу не налаштований більше змінювати клуб.

"Я повернусь до Ювентуса, і потім хочу залишатись у клубі в новому сезоні та боротись за місце в стартовому складі", — заявив нідерландський виконавець.

Нагадаємо, що початкову футболу освіту Гейсен узагалі отримував у академії Малаги, а також незабаром має дебютувати за молодіжну збірну Іспанії.