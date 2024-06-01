Італія

Ексфутболіст прокоментував етапи своєї кар’єри.

Італійський центральний захисник Леонардо Бонуччі завершив цей сезон у складі турецького Фенербахче, після оголосив і про завершення кар’єри професійного футболіста загалом.

37-річний виконавець після цього повернувся на батьківщину, де вже встиг дати інтерв’ю місцевій пресі, розповівши про власні плани на майбутнє.

"Я перебуваю в цілковитій гармонії із самим собою. Тепер я маю досвід роботи закордоном у двох різних країнах, а зараз — просто насолоджуюсь часом разом із сім’єю. У липні я розпочну тренерські курси в Коверчано.

Найгірші моменти в кар’єрі? Наприклад, виліт із двох чемпіонатів світу. Після другого мені пощастило зустріти Віаллі, який на лаві запасних у Коверчано сказав мені: "Ти один з найстарших, ти повинен реагувати, не думай, що все на цьому закінчилось".

Без цього, можливо, не було б перемоги на чемпіонаті Європи в 2021 році. Фінал Ліги чемпіонів був таким же болючим, як і прощання з Юве, але що було прекрасним, так це довгий шлях до успіху. Я не міг би бажати нічого кращого.

Про що я шкодую найбільше? Сварка з Аллегрі в матчі Ювентус — Палермо. Інстинктивна реакція, із якою я міг би впоратись краще. У мене була хороша кар’єра антипата, але я ніколи не носив маску. Я завжди був самим собою.

Але це — шрам, який і досі болить. Я хотів би іншого завершення виступів у Ювентусі, але, можливо, він ще не настав. Однак моя любов до клубу залишилась непорушною.

Востаннє я розмовляв з Алегрі в травні 2023 року в Удіне. Кожен поводиться так, як вважає за потрібне. Якби я зустрів його в барі, то привітався б, але точно не покликав би на каву.

Хто мій спадкоємець у Ювентусі? Калафьорі. Він може стати великим захисником, але він — усе одно не Бонуччі. У великій команді тиск буде іншим. Буонджорно також має чудові навички як у відборі, так і в грі загалом: він розумний і має важливі ігрові риси.

Мрії на тренерську кар’єру? Підняти кубок Ліги чемпіонів у якості тренера Ювентуса, оскільки я не досяг цього як гравець.

Мотта? Він щирий і має індивідуальність. Це мені дуже подобається.

Італія на Євро-2024? Якщо Спаллетті знайде правильну установку і подолає складну групу, вони можуть забрати трофей", — заявив італійський виконавець.

Бонуччі в останньому сезоні відіграв 23 матчі за берлінський Уніон та Фенербахче, забивши за перших гол, а в складі других віддавши гольову передачу.