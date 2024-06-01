Захисник дав оцінку сезону "бьянконеррі".
ДЖОРДЖО К'ЄЛЛІНІ, GETTY IMAGES
01 червня 2024, 19:57
Джорджо К'єлліні дав оцінку сезону Ювентуса і призначенню Тіаго Мотти.
"Юве в цьому сезоні показав усе, що міг. Навіть Пеп Гвардіола не домігся б більшого.
Мотта вже тренував із центру поля, коли ще був гравцем. Завжди було зрозуміло, що він стане тренером.
У цьому сезоні він зробив щось неймовірне. Сподіваюся, він приживеться в Ювентусі, у нього є все необхідне для того, щоб досягти успіху, тож я впевнений", — зазначив колишній захисник туринців в інтерв'ю Sky Sport Italia.
Раніше повідомлялося, що К'єлліні обійме посаду в структурі Ювентуса.