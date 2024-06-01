Італія

Захисник дав оцінку сезону "бьянконеррі".

Джорджо К'єлліні дав оцінку сезону Ювентуса і призначенню Тіаго Мотти.

"Юве в цьому сезоні показав усе, що міг. Навіть Пеп Гвардіола не домігся б більшого.

Мотта вже тренував із центру поля, коли ще був гравцем. Завжди було зрозуміло, що він стане тренером.

У цьому сезоні він зробив щось неймовірне. Сподіваюся, він приживеться в Ювентусі, у нього є все необхідне для того, щоб досягти успіху, тож я впевнений", — зазначив колишній захисник туринців в інтерв'ю Sky Sport Italia.

Раніше повідомлялося, що К'єлліні обійме посаду в структурі Ювентуса.