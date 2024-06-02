Італія

Скандальний англієць може переїхати на північ Італії.

Вінгер Манчестер Юнайтед Мейсон Грінвуд, який минулий сезон провів у оренді в Хетафе, влітку може стати гравцем Ювентуса. Про це повідомляє авторитетне італійське видання La Gazzetta dello Sport.

За інформацією джерела, 22-річний англієць є однією з головних цілей "Юве" на посилення атакувальної ланки цього літа.

Зазначається, що МЮ готовий відпустити футболіста за суму в районі 50 млн. євро.

Чинний контракт гравця з клубом розрахований до 30 червня 2025 року. Трансфермаркт оцінює його у 15 млн. євро.

Минулого сезону Мейсон Грінвуд у складі Хетафе провів 36 матчів, забив десять голів та віддав шість результативних передач.