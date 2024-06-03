Вибір клубу дозволить не відходити від конспектів Мотти.
Вінченцо Італьяно, Getty Images
03 червня 2024, 09:42
Італійська Болонья провела видовищний сезон і фінішувала на п’ятій сходинці, що в сучасних реаліях Серії A дозволяє представляти країну в Лізі чемпіонів УЄФА наступного футбольного року.
Однак робитимуть це "россоблу" вже без одного з головних авторів цього успіху — головного тренера Тіаго Мотти.
Керманич подав у відставку та вже готується очолити туринський Ювентус.
А тим часом клуб активно шукає йому заміну та прагне вирішити кадрове питання вже до початку чемпіонату Європи-2024.
У Італії очікують, що сьогодні, 3 червня, Болонья зустрінеться з уже колишнім головним тренером Фіорентини Вінченцо Італьяно для узгодження контракту.
Угода буде розраховано до 2026 року із зарплатнею в 2,5 млн євро за сезон.
Нагадаємо, що 46-річний фахівець раніше також працював із Вігонтіною, Арциньяно, Трапані та Спецією.