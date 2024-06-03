Італія

Вибір клубу дозволить не відходити від конспектів Мотти.

Італійська Болонья провела видовищний сезон і фінішувала на п’ятій сходинці, що в сучасних реаліях Серії A дозволяє представляти країну в Лізі чемпіонів УЄФА наступного футбольного року.

Однак робитимуть це "россоблу" вже без одного з головних авторів цього успіху — головного тренера Тіаго Мотти.

Керманич подав у відставку та вже готується очолити туринський Ювентус.

А тим часом клуб активно шукає йому заміну та прагне вирішити кадрове питання вже до початку чемпіонату Європи-2024.

У Італії очікують, що сьогодні, 3 червня, Болонья зустрінеться з уже колишнім головним тренером Фіорентини Вінченцо Італьяно для узгодження контракту.

Угода буде розраховано до 2026 року із зарплатнею в 2,5 млн євро за сезон.

Нагадаємо, що 46-річний фахівець раніше також працював із Вігонтіною, Арциньяно, Трапані та Спецією.