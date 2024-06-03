Італія

Віримо?

Президент Мілана Паоло Скароні спростував раніше опубліковану італійськими ЗМІ заяву щодо вінгера команди Рафи Леау. Його слова наводить Gazzetta.it.

"Я ніколи нічого подібного не говорив, тому що абсолютно так не думаю.

Один мій друг запитав мене про майбутнє Леау, і я відповів, що в його контракті передбачена сума відступних у розмірі 175 мільйонів євро, і що він залишиться з нами на наступний сезон. Це все", — заявив Скароні.

Раніше повідомлялося, що Аль-Хіляль готовий купити Леау за велику суму.