Італія

Функціонер гордий бути частиною "нерадзуррі".

Беппе Маротта став новим президентом Інтера.

22 травня стало відомо, що новим власником Інтера став американський інвестиційний фонд Oaktree Capital.

Інтер оголосив, що новим президентом клубу при Oaktree став Беппе Маротта, який раніше обіймав посаду гендиректора. Його кандидатуру затвердили на зборах акціонерів.

"Хочу подякувати Oaktree за довіру, виражену в можливості попрацювати з ними і новою радою директорів. Це призначення — визнання фантастичної роботи, виконаної багатьма людьми, які керували клубом в останні три роки.

Гордий бути частиною Інтера. Підтверджую свою прихильність клубу", — сказав Маротта.

Нагадаємо, що до Інтера Маротта обіймав посади генерального директора в Сампдорії (з 2004-го до 2010-го) і Ювентусі (з 2010-го до 2018-го).

Раніше повідомлялося, що Інтер узгодив усі деталі нового контракту з Бареллою.