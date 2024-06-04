Італія

56-річний фахівець може почати тренувати римлян.

Массіміліано Аллегрі домовився про розірвання контракту з Ювентусом і, згідно з повідомленнями в італійській пресі, може очолити Лаціо.

56-річного італійського фахівця раптово звільнив туринський клуб 17 травня, менш ніж за 48 годин після перемоги у фіналі Кубка Італії над Аталантою, хоча сезон у Серії А на той момент ще не було завершено.

За інформацією Tuttosport, у Аллегрі тепер є два можливих варіанти працевлаштування — переїзд до Саудівської Аравії або перехід у Лаціо.

Навколо майбутнього Ігоря Тудора в римському клубі циркулюють нескінченні чутки, і якщо він зрештою піде найближчими тижнями, тоді Аллегрі може стати кандидатом для роботи в б'янкочелесті.

Раніше повідомлялося, що Аллегрі відхилив пропозицію від клубу із Саудівської Аравії із зарплатою 25 мільйонів євро на рік.