Італія

Італієць отримав пропозицію, від якої важко відмовитись.

Колишній головний тренер Ювентуса Массіміліано Алегрі відхилив пропозицію клубу із Саудівської Аравії, повідомляє Ніколо Скіра.

Наставнику пропонували контракт до 2026 року із зарплатою 25 мільйонів євро за сезон. Італієць не зацікавлений у переїзді, його пріоритетом залишається робота у Серії А.

Раніше повідомлялось, що колишній головний тренер Ювентуса Массіміліано Аллегрі, якого було звільнено відразу після перемоги у фіналі Кубка Італії, має намір подати в суд на туринський клуб.