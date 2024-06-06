Італія

Захисник туринського клубу прокоментував підсумки сезону.

Туринський Ювентус за останній футбольний рік устиг узяти участь у чемпіонських перегонах проти міланського Інтера в італійській Серії A, здобути Кубок Італії, із скандалом звільнити головного тренера Массіміліано Аллегрі й призначити на його місце в підсумку екскерманича Болоньї Тіаго Мотту.

Підсумки цього неоднозначного сезону, а також своє майбутнє в клубі, прокоментував бразильський центральний захисник "зебр" Бремер.

"Коли я приїхав сюди, мені сказали, що клуб перебуває на стадії відновлення. Але за ходом цього процесу ми виграли титул — це не кожній команді під силу. У нас зараз є все, щоб продовжувати рости й через 2-3 роки впевнено боротись за Скудетто.

Це був особливий сезон, нетиповий. У нас ніколи не було в наявності тієї групи гравців, яких бачив спочатку тренер на полі. Із Погба та Фаджолі, наприклад, ми могли б боротись за Скудетто.

Аллегрі? Ніхто не очікував, що все так закінчиться. Я міг собі уявити, що він піде, але не зі звільненням. Проте не нам, гравцям, про це судити. До Аллегрі я відчуваю лише почуття вдячності, тому що він хотів бачити мене в Ювентусі й дуже допоміг мені зростати.

Мотта? Усі про нього говорять, але я нічого не знаю про нового тренера саме стосовно його тренерської діяльності. Щодо захисту, то Аллегрі був дуже хорошим тренером, а тепер, я думаю, новий тренер зосередиться на володінні м’ячем. Це буде новий виклик, тож я ще можу багато чого досягти.

Кого не спитаю, усі хочуть грати в Прем’єр-лізі, але я думаю, що я вжена своєму місці: у великому клубі, і я щасливий. Я хочу увійти в історію Юве, але, звичайно, ніколи не можна говорити "ніколи". Одного дня я хотів би спробувати пограти в Англії або Іспанії", — заявив бразильський виконавець.

У цьому сезоні Бремер відіграв 40 матчів, забивши три голи.