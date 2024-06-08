Італія

Однак не кожен із них погодиться на переїзд на Близький Схід.

Розпочалось чергове трансферне вікно, а отже знову прокидаються представники Саудівської Аравії та з нескінченними потоком грошей намагаються атакувати європейський футбол.

Цього разу вони знову грають на найвищому рівні — італійська преса повідомляє про зацікавленість Суверенного фонду Саудівської Аравії (PIF), якому належать права на Аль-Іттіхад, Аль-Ахлі, Ан-Наср та Аль-Хіляль, одразу до трьох нападників із італійської Серії A.

Хоча одного з них, бельгійця Ромелу Лукаку, який останній рік провів у оренді з лондонського Челсі в складі Роми, таким можна вважати лише умовно.

Інші — це капітан міланського Інтера Лаутаро Мартінес та форвард Наполі Віктор Осімген.

Щодо аргентинця можлива угода вважається малоймовірною, оскільки він не зацікавлений у виступах на Близькому Сході на цьому етапі кар’єри.

У ситуації з гравцем "Партенопеї" все впирається в питання компенсації, тоді як бельгієць вважається єдиним реально досяжним варіантом станом на зараз.

Ані Лукаку, ані Челсі, не хочуть продовження кар’єри гравця в Англії.