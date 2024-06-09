Італія

Між клубами може відбутися обмін.

Ювентус може обміняти Федеріко К'єзу на Джованні Ді Лоренцо з Наполі.

За даними Sportitalia, прямий обмін можливий і влаштував би всі сторони, оскільки обидва гравці висловили бажання покинути клуби.

Раніше агент Джованні Ді Лоренцо заявив, що ера гравця в Наполі завершилася.

Також повідомлялося, що Федеріко К'єза нещасний у Ювентусі та вважає, що його не хочуть бачити в клубі.

Новий тренер Ювентуса Тіаго Мотта не бачить К'єзу в складі туринців, а той факт, що контракт гравця розрахований до червня 2025 року, робить продаж влітку дуже ймовірним.

Обидва гравці оцінюються в 25-30 млн євро, тож прямий обмін цілком можливий.

Раніше повідомлялося, що Рабьо близький до продовження контракту з Ювентусом.