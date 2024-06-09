Італія

Неочевидний вибір для півзахисника.

Іспанський центральний півзахисник Луїс Альберто всього за половину минулого клубного сезону дійшов до думки щодо завершення виступів за римський Лаціо на тлі продовження контракту з клубом на початку кампанії.

Тримати 31-річного виконавця в складі команди й надалі "орли" не бачили жодної потреби, тим паче, що за його трансфер ще можна достатньо заробити.

Коли ж на обрії з’являються такі грошовиті варіанти, як катарський Ад-Духаїль, та й поготів.

У підсумку, клуби вже завершують перемовини щодо трансферу гравця за 12 млн євро, тоді як сам Альберто на місці отримає контракт до 2027 року із зарплатнею 8 млн євро за сезон + бонуси.

Англійський Ліверпуль, як колишній клуб іспанця, отримає 25% від вартості трансферу.

Луїс за сезон відіграв 44 матчі, забив п’ять голів та віддав 11 гольових передач.