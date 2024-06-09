Колишні одноклубники можуть об'єднатися на півночі Італії.
Алексіс та Сеск у Барсі, getty images
09 червня 2024, 12:22
Головний тренер італійського Комо Сеск Фабрегас хоче підписати свого колишнього партнера по каталонській Барселоні Алексіса Санчеса. Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.
За інформацією джерела, 37-річний фахівець хоче підписати чилійця вільним агентом, оскільки в Алексіса 30-го червня закінчується контракт з міланським Інтером.
Повідомляється, в разі якщо Санчес погодиться приєднатися до Комо, йому доведеться піти на істотне зниження зарплати. В Інтері 35-річний нападник заробляє 4,6 млн. євро на рік.
Зазначимо, що міста Мілан та Комо розділяє всього лише 49 кілометрів.
Нагадаємо, Сеск Фабрегас вперше за останні 22 роки вивів Комо у Серію А.