Італія

Колишні одноклубники можуть об'єднатися на півночі Італії.

Алексіс та Сеск у Барсі, getty images

Алексіс та Сеск у Барсі, getty images

Головний тренер італійського Комо Сеск Фабрегас хоче підписати свого колишнього партнера по каталонській Барселоні Алексіса Санчеса. Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

За інформацією джерела, 37-річний фахівець хоче підписати чилійця вільним агентом, оскільки в Алексіса 30-го червня закінчується контракт з міланським Інтером.

Повідомляється, в разі якщо Санчес погодиться приєднатися до Комо, йому доведеться піти на істотне зниження зарплати. В Інтері 35-річний нападник заробляє 4,6 млн. євро на рік.

Зазначимо, що міста Мілан та Комо розділяє всього лише 49 кілометрів.

Нагадаємо, Сеск Фабрегас вперше за останні 22 роки вивів Комо у Серію А.