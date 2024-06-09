Італія

Рішення щодо переїзду до Саудівської Аравії буде за поляком.

Голкіпер Ювентуса Войцех Щесни влітку може перебратися до Саудівської Аравії, передає журналіст Фабріціо Романо.

За даними Романо, Ан-Наср вже почав переговори про підписання 34-річного поляка. Туринці готові продати його, оскільки невдовзі мають посилитися воротарем Монци Мікеле Ді Грегоріо, якого визнали найкращим на своїй позиції у Серії А-2023/24. Портал transfermarkt оцінює Щесни в 6 мільйонів євро.

Повідомляється, що Ювентус також збирається продовжити контракт із голкіпером Маттією Періном. Його нинішня угода з "б'янконері" розрахована до кінця червня 2025 року. Тоді ж втрачають чинність контракти Щесни та третього воротаря клубу Карло Пінсольо.

Поляк у вже завершеному сезоні-2023/24 взяв участь у 35 матчах Ювентуса в чемпіонаті Італії, пропустивши 30 голів і 15 разів зберігши свої ворота "сухими".

Зазначимо, що Щесни потрапив до остаточної заявки збірної Польщі на Євро-2024. Поляки опинилися в групі D разом з Австрією, Францією та Нідерландами.