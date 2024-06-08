Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Один із основних гравців національної команди отримав травму на старті спарингу проти України.

Польський футбольний союз на своєму офіційному сайті оголосив остаточну заявку національної команди на майбутній Євро-2024, який пройде в Німеччині.

У заявку команди Міхала Пробєжа потрапили 26 футболістів, але поза нею залишився нападник Ювентуса Аркадіуш Мілік, який травмувався у товариському матчі проти України (3:1).

Воротарі: Войцех Щесни, Марчін Булка, Лукаш Скорупські.

Захисники: Ян Беднарек, Якуб Ківьор, Бартош Саламон, Бартош Берешинські, Павел Давидович, Тімотеуш Пухач, Себастьян Валюкевич.

Півзахисники: Пшемислав Франковські, Якуб Модер, Тарас Романчук, Дам'ян Шиманські, Міхал Скураш, Нікола Залевські, Каміль Гросіцкі, Якуб Пьотровські, Бартош Сліш, Себастьян Шиманські, Кацпер Урбанські, Пьотр Зелінські.

Нападники: Адам Букса, Каміль Свідерські, Роберт Левандовські, Кшиштоф Пьонтек.

Збірна Польщі на чемпіонаті Європи-2024 зіграє у групі D разом із Францією, Нідерландами та Австрією.