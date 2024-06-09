Італія

"Нерадзуррі" відмовилися від 30-річного футболіста.

Нападник Мемфіс Депай міг продовжити кар'єру в чемпіонаті Італії.

Нідерландський футболіст залишає мадридський Атлетіко як вільний агент — форвард оголосив про це сам на початку місяця.

Згідно з інформацією La Gazzetta dello Sport, до Депая придивлявся міланський Інтер. Останніми тижнями "нерадзуррі" вивчали кандидатуру 30-річного гравця, але вирішили не починати з ним переговори.

Мемфіс Депай виступав за Атлетіко протягом півтора року.

У минулій кампанії екснападник ПСВ, Манчестер Юнайтед і Барселони відзначився дев'ятьма забитими м'ячами і двома гольовими передачами в 31 поєдинку за "матрацників".