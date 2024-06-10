Однак "червоно-білі" мають преференцію в підписанні гравця.
Даніель Мальдіні, Getty Images
10 червня 2024, 09:20
Італійський атакувальний півзахисник Даніель Мальдіні розпочав 2024 рік орендою до Монци з Мілану.
22-річний виконавець у підсумку вдіграв за "червоно-білих" 18 матчів (588 хвилин), забив чотири голи та віддав один гольовий пас.
Загалом успішний досвід співпраці з гравцем у підсумку спонукає Монцу здійснити повноцінний трансфер Мальдіні вже цього літа.
При цьому в клубу є пріоритетне право проводити перемовини з Міланом.
А тим часом активізувались потенційні конкуренти — бергамаська Аталанта вичікує на слушний момент, коли зможе запросити гравця до себе.
Мальдіні оцінюють у 4,5 млн євро.