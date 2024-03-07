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Football.ua розповідає історію легендарного клану Мальдіні, яке залишило переможний слід в італійському клубі.

На YouTube-каналі Football.ua вийшло чергове відео. Цього разу розповідаємо вам про Чезаре Мальдіні, Паоло, Крістіана та Даніеля.

Класичний приклад – славне футбольне сімейство Мальдіні, яке вже багато років є символом італійського Мілану. Журналісти порахували, що за 124 роки існування міланського клубу, протягом 60 у його лавах перебував хтось із родини Мальдіні. Лише у Серії А представники трьох поколінь цієї династії провели за "червоно-чорних" понад 1000 (!) матчів. Навіть саме прізвище Maldini є анаграмою до фрази "di Milan" тобто "з Мілану".

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Нагадаємо, раніше на Football.ua вийшло відео про ментальні проблеми аргентинського футболіста Есек’єля Лавессі.