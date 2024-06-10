Італія

"Грифони" лідирують у боротьбі за Фабіо Міретті.

Центральний півзахисник туринського Ювентуса Фабіо Міретті цього літа може змінити клубну прописку, проте залишитися в італійській Серії А.

Як повідомляє журналіст Ніколо Скіра, у підписанні 20-річного італійського хавбека зацікавлені Болонья, Аталанта та Дженоа, проте саме "грифони" наразі лідирують в цій трансферній гонитві.

Зазначається, що Дженоа продовжує вести переговори з Ювентусом щодо Міретті, який потенційно може стати конкурентом для українця Руслана Маліновського.

У сезоні-2023/24 Фабіо Міретті провів за Ювентус 28 поєдинків (1269 хвилин), в яких він забив два голи та віддав два асисти. Портал Transfermarkt оцінює молодого італійця в 15 мільйонів євро.