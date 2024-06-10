"Грифони" лідирують у боротьбі за Фабіо Міретті.
Фабіо Міретті, Getty Images
10 червня 2024, 14:59
Центральний півзахисник туринського Ювентуса Фабіо Міретті цього літа може змінити клубну прописку, проте залишитися в італійській Серії А.
Як повідомляє журналіст Ніколо Скіра, у підписанні 20-річного італійського хавбека зацікавлені Болонья, Аталанта та Дженоа, проте саме "грифони" наразі лідирують в цій трансферній гонитві.
Зазначається, що Дженоа продовжує вести переговори з Ювентусом щодо Міретті, який потенційно може стати конкурентом для українця Руслана Маліновського.
У сезоні-2023/24 Фабіо Міретті провів за Ювентус 28 поєдинків (1269 хвилин), в яких він забив два голи та віддав два асисти. Портал Transfermarkt оцінює молодого італійця в 15 мільйонів євро.