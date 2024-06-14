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Коні Де Вінтер (з. Ювентус, 8 млн €)
Мортен Торсбі (п. Уніон Берлін, 4 млн €)
Еміл Богінен (п. Салернітана, 2 млн €)
Франческо Кассата (п. Спеція, по)
Марко Паяч (з. Реджана, по)
Маттіа Біфіні (н. Чертальдо, по)
Алессандро Маркандаллі (з. Реджана, по)
Джордже Пушкаш (н. Барі, по)
Лука К'єріко (п. Губбіо, по)
Патріціо Мазіні (п. Асколі, по)
Даніель Фоссаті (н. Сестрі Леванте, по)
Маттіа Араму (п. Барі, по)
Андреа Фавіллі (н. Тернана, по)
Еліа Петреллі (н. Про Сесто, по)
Габріеле Кальвані (з. Понтедера, по)
Лоренцо Гальярді (з. Понтедера, по)
Алессандро Дебенедетті (н. Мантова, по)
Леннарт Чиборра (з. Зволле, по)
Гювен Ялчин (н. Карагюмрюк, по)
Браян Бочі (з. Леньяго, по)
Федеріко Аккорнеро (н. Пескара, по)
Келвін Єбоа (н. Стандард, по)
Сільван Гефті (з. Монпельє, по)
Маноло Портанова (п. Реджана, по)
Філіп Ягєлло (п. Спеція, по)
Філіппо Мелегоні (п. Реджана, по)
Александер Букса (н. Тіроль, по)
Паоло Гоцці (з. Ред Стар, по)
Массімо Кода (н. Кремонезе, по)
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Франческо Кассата (п. Спеція, 0.59 млн €)
Кевін Стротман (п. ва)
Ріджесіано Гапс (з. Венеція, по)
Вітінья (н. Марсель, по)
Джорджо Читтадіні (з. Монца, по)
Джед Спенс (з. Тоттенгем, по)
Еміл Богінен (п. Салернітана, по)
Мортен Торсбі (п. Уніон Берлін, по)
Коні Де Вінтер (з. Ювентус, по)