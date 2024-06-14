Суат Сердар (п. Герта, 4.5 млн €)

Джексон Чачуа (з. Шарлеруа, 3 млн €)

Кевін Лазанья (н. Карагюмрюк, по)

Федеріко Чеккеріні (з. Карагюмрюк, по)

Дієго Форнарі (з. Монте Продеко, по)

Корай Гюнтер (з. Карагюмрюк, по)

Філіп Єбоа (н. Луккезе, по)

Кевін Рюгг (з. Базель, по)

Маттіа Флоріо (н. Про Сесто, по)

Еліа Боседжа (в. Арциньяно, по)

Едоардо Бернарді (з. Арциньяно, по)

Даніеле Гіларді (з. Сампдорія, по)

Давіде Фараоні (з. Фіорентина, по)

Джейден Браф (н. Фортуна Сіттард, по)

Матеуш Прашелік (п. Козенца, по)

Давіде Брагантіні (н. Мантова, по)

Яя Каллон (н. Барі, по)

Мерт Четін (з. Анкарагюджю, по)

Федеріко Кая (н. Перголеттезе, по)

Бруно Конті (п. Монтерозі, по)

Кевін Рюгг (з. Базель, 0.44 млн €)

Майкл Фолоруншо (п. Наполі, по)

Джексон Чачуа (з. Шарлеруа, по)

Фабьєн Сентонз (з. Нант, по)

Шарліс (п. Віторія Сальвадор, по)

Суат Сердар (п. Герта, по)

Кароль Свідерські (н. Шарлотт, по)

Федеріко Бонаццолі (н. Салернітана, по)

Рубен Вінагре (з. Спортінг Лісабон, по)