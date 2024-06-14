Скорочення:
по — повернення з оренди
ор — оренда
ва — вільний агент
зк — завершив кар'єру
бк — без клубу
н — нападник
п — півзахисник
з — захисник
в — воротар
Пропонуємо вам стежити за переходами футболістів в рамках першості Італії у вказаній таблиці.
Зауваження: суми вказані у таблиці у валюті євро (€) згідно з даними авторитетного порталу Transfermarkt.

Прийшли

Пішли

Давіде Фраттезі (п. Сассуоло, 29 млн €)
Карлос Аугусто (п. Монца, 13 млн €)
Марко Арнаутович (н. Болонья, 8 млн €)
Пйотр Зелінські (п. Наполі, ва)
Мехді Таремі (н. Порту, ва)
Джакопо Джанеллі (п. Фермана, по)
Вілліам Ровіда (в. Про Патрія, по)
Алессандро Сільвестро (з. Фоджа, по)
Хоакін Корреа (н. Марсель, по)
Зіньйо Вангейсден (з. Стандард, по)
Маттіа Дзанотті (з. Санкт-Галлен, по)
Денніс Куратоло (н. Про Патрія, по)
Едді Сальседо (н. Лекко, по)
Валентін Карбоні (п. Монца, по)
Алессандро Фонтанароза (з. Козенца, по)
Гаетано Орістаніо (п. Кальярі, по)
Франко Карбоні (з. Монца, по)
Люсьєн Агуме (п. Севілья, по)
Франческо Піо Еспозіто (н. Спеція, по)
Ян Жуберек (н. Тернана, по)
Андреа Моретті (з. Про Патрія, по)
Мартін Сатріано (н. Брест, по)
Себастьяно Еспозіто (н. Сампдорія, по)
Андрей Раду (в. Борнмут, по)
Франческо Нунциатіні (п. Торрес, по)
Філіп Станкович (в. Сампдорія, по)

Давіде Фраттезі (п. Сассуоло, по)
Деві Классен (п. ва)
Алексіс Санчес (н. ва)
Стефано Сенсі (п. ва)
Марко Арнаутович (н. Болонья, по)
Еміль Аудеро (в. Сампдорія, по)
Карлос Аугусто (п. Монца, по)

Прийшли

Пішли

Алекс Хіменес (з. Реал Мадрид, 4.5 млн €)
Девіс Васкес (в. Асколі, по)
Лука Ромеро (н. Альмерія, по)
Марко Насті (н. Барі, по)
Дівок Орігі (н. Ноттінгем Форест, по)
Боб Мерфі Оморегбе (н. Сестрі Леванте, по)
Антоніо Гала (п. Сестрі Леванте, по)
Андреа Боццолан (з. Перуджа, по)
Раде Крунич (п. Фенербахче, по)
Шарль Де Кетеларе (п. Аталанта, по)
Алексіс Салемакерс (н. Болонья, по)
Даніель Мальдіні (п. Монца, по)
Марко Пеллегріно (з. Салернітана, по)
Марко Лазетич (н. Фортуна Сіттард, по)
Чака Траоре (н. Палермо, по)
Фоде Балло-Туре (з. Фулгем, по)
Лоренцо Коломбо (н. Монца, по)

Раде Крунич (п. Фенербахче, 3.5 млн €)
Олів'є Жиру (н. Лос-Анджелес, ва)
Сімон К'єр (з. ва)
Маттіа Кальдара (з. ва)
Антоніо Міранте (в. ва)

Прийшли

Пішли

Факундо Гонсалес (з. Сампдорія, по)
Кайо Жорже (н. Фрозіноне, по)
Дін Гейсен (з. Рома, по)
Матіас Суле (н. Фрозіноне, по)
Джанлука Фработта (з. Козенца, по)
Стефано Горі (в. Монца, по)
Марлі Аке (н. Івердон Спорт, по)
Артур Мело (п. Фіорентина, по)
Коні Де Вінтер (з. Дженоа, по)
Енцо Барренечеа (п. Фрозіноне, по)

Коні Де Вінтер (з. Дженоа, 8 млн €)
Алекс Сандро (з. ва)
Карлос Алькарас (п. Саутгемптон, по)

Прийшли

Пішли

Ердіс Края (п. Асколі, по)
Андреа Олівері (п. Катандзаро, по)
Надір Дзортеа (п. Фрозіноне, по)
Самуель Джоване (п. Асколі, по)
Брендон Соппі (з. Шальке, по)
Джорджо Читтадіні (з. Монца, по)
Федеріко Цуккон (п. Козенца, по)
Джузеппе Ді Серіо (н. Спеція, по)
Ебріма Коллі (н. Янг Бойз, по)
Ніколо Камб'ягі (н. Емполі, по)
Томмазо Каваллі (з. Мантова, по)
Сімоне Маццоккі (н. Козенца, по)
Дуван Сапата (н. Торіно, по)
П'єрлуїджі Голліні (в. Наполі, по)
Калеб Околі (з. Фрозіноне, по)
Роберто Пікколі (н. Лечче, по)
Віктор Коваленко (п. Емполі, по)

Дуван Сапата (н. Торіно, 5.6 млн €)
Ебріма Коллі (н. Янг Бойз, 1.65 млн €)
Джузеппе Ді Серіо (н. Спеція, 1.5 млн €)
Хосе Луїс Паломіно (з. ва)
Шарль Де Кетеларе (п. Мілан, по)
Еміль Гольм (п. Спеція, по)

Прийшли

Пішли

Ремо Фройлер (п. Ноттінгем Форест, 4.5 млн €)
Єнс Одгар (н. АЗ, 4 млн €)
Андрі Фаннар Бальдурссон (п. Ельфсборг, по)
Антоніо Раймондо (н. Тернана, по)
Дженнаро Анатрієлло (н. Алессандрія, по)
Андреа Мация (н. Реканатезе, по)
Марко Арнаутович (н. Інтер, по)
Маттіа Мотолезе (з. Олбія, по)
Ніклас Пюхтья (п. Тернана, по)
Маттіа Пальюка (н. Бріндізі, по)
Ебенезер Аннан (з. Нови Пазар, по)
Луїс Бінкс (з. Ковентрі Сіті, по)
Ріккардо Стіванелло (з. Ювентус, по)
Кевін Боніфаці (з. Фрозіноне, по)
Джанмарко Канджано (н. Пескара, по)
Сідні ван Гойдонк (н. Норвіч Сіті, по)

Марко Арнаутович (н. Інтер, 8 млн €)
Адама Сумаоро (з. ва)
Ремо Фройлер (п. Ноттінгем Форест, по)
Алексіс Салемакерс (н. Мілан, по)
Віктор Крістіансен (з. Лестер Сіті, по)
Єнс Одгар (н. АЗ, по)

Прийшли

Пішли

Анхеліньйо (з. РБ Лейпциг, 5.2 млн €)
Елдор Шомуродов (н. Кальярі, по)
Ебріма Дарбо (п. Сампдорія, по)
Давіде Мастрантоніо (в. Про Верчеллі, по)
Андреа Белотті (н. Фіорентина, по)
Мараш Кумбулла (з. Сассуоло, по)

Ренато Саншеш (п. ПСЖ, по)
Дін Гейсен (з. Ювентус, по)
Дієго Льоренте (з. Лідс Юнайтед, по)
Ромелу Лукаку (н. Челсі, по)
Анхеліньйо (з. РБ Лейпциг, по)
Расмус Крістенсен (з. Лідс Юнайтед, по)
Сардар Азмун (н. Баєр, по)

Прийшли

Пішли

Маттео Гендузі (п. Марсель, 13 млн €)
Дімітріє Каменович (з. Івердон Спорт, по)
Мохамед Салім Фарес (з. Брешія, по)
Валеріо Креспі (н. Козенца, по)
Рауль Моро (н. Вальядолід, по)
Алессіо Фурланетто (в. Фермана, по)
Маркос Антоніо (п. ПАОК, по)
Романо Флоріані Муссоліні (з. Пескара, по)
Маттео Канчельєрі (н. Емполі, по)
Маріус Адамоніс (в. Перуджа, по)
Маттіа Новелла (з. Пічерно, по)
Марко Бертіні (п. СПАЛ, по)
Андреа Маріно (п. Фоджа, по)
Тома Башич (п. Салернітана, по)
Жан-Даніель Акпа Акпро (п. Монца, по)
Луїш Машиміану (в. Альмерія, по)

Рауль Моро (н. Вальядолід, 2 млн €)
Феліпе Андерсон (н. Палмейрас, ва)
Даїчі Камада (п. ва)
Крістіано Ломбарді (н. ва)
Луїджі Сепе (в. Салернітана, по)
Маттео Гендузі (п. Марсель, по)

Прийшли

Пішли

Абдельхамід Сабірі (п. Аль-Фейха, по)
Лоренцо Аматуччі (п. Тернана, по)
Крістіан Далле Мура (з. Тернана, по)
Габріеле Ферраріні (з. Фералпісало, по)
Едуард Дуцу (з. Віртус Франкавілла, по)
Філіппо Гвідобальді (н. Реканатезе, по)
Дімо Крастєв (з. Фералпісало, по)
Костантіно Фавасулі (п. Тернана, по)
Лоренцо Луккезі (з. Тернана, по)
Давіде Джентіле (з. Фіоренцуола, по)
Дестіні Егаревба (н. Реканатезе, по)
Вітторіо Агостінеллі (п. Віртус Франкавілла, по)
Луїс Мунтяну (н. Ферул, по)
Алессандро Б'янко (п. Реджана, по)
Едоардо П'єроцці (з. Чезена, по)
Нікколо П'єроцці (з. Салернітана, по)
алєксандр кокорін (н. Аріс Лімасол, по)
Філіппо Дістефано (н. Тернана, по)
Йосіп Брекало (н. Хайдук, по)
Соф'ян Амрабат (п. Манчестер Юнайтед, по)
Маттіа Фіоріні (п. Реканатезе, по)
Ельйон Точі (н. Про Сесто, по)
Бруно Праті (з. Гроссето, по)

алєксандр кокорін (н. Аріс Лімасол, ва)
Максім Лопес (п. Сассуоло, по)
Давіде Фараоні (з. Верона, по)
Андреа Белотті (н. Рома, по)
Артур Мело (п. Ювентус, по)

Прийшли

Пішли

Матія Попович (п. Монца, ва)
Колі Сако (п. Анкона, по)
Джузеппе Д'Агостіно (н. Пічерно, по)
Еліа Капріле (в. Емполі, по)
Лоренцо Сгарбі (н. Авелліно, по)
Алессіо Дзербін (н. Монца, по)
Майкл Фолоруншо (п. Верона, по)
Маттео Маркізано (п. Потенца, по)
Дженнаро Яккаріно (п. Монополі, по)
Валід Шеддіра (н. Фрозіноне, по)
Антоніо Чоффі (н. Анкона, по)
Алессандро Дзанолі (з. Салернітана, по)
Джанлука Гаетано (п. Кальярі, по)
Джузеппе Амброзіно (н. Катандзаро, по)
Франческо Меццоні (з. Перуджа, по)
Носа Едвард Обаретін (з. Тренто, по)

Пйотр Зелінські (п. Інтер, ва)
Леандер Дендонкер (п. Астон Вілла, по)
Дієго Демме (п. ва)
Хамед Жуніор Траоре (п. Борнмут, по)
П'єрлуїджі Голліні (в. Аталанта, по)

Прийшли

Пішли

Дуван Сапата (н. Аталанта, 5.6 млн €)
Браян Баєє (з. Асколі, по)
Алі Дембеле (з. Венеція, по)
Неманья Радоньїч (н. Мальорка, по)
Томмазо Ді Марко (п. Віртус Франкавілла, по)
Бен Лассін Коне (п. Комо, по)
Нікола Рауті (н. Зюдтіроль, по)
Ладо Ахалая (н. Есперанж, по)
Емірхан Ільхан (п. Башакшехір, по)
Янн Карамо (н. Монпельє, по)
Джорджо Савіні (п. Новара, по)
Кевін Хавері (з. Катанія, по)
Кріштофер Горват (п. Кечкемет, по)
Анге Коменан Н'Гессан (з. Тернана, по)

Бен Лассін Коне (п. Комо, 1.5 млн €)
Коффі Джіджі (з. ва)
Рікардо Родрігес (з. ва)
Давід Окереке (н. Кремонезе, по)
Маттео Ловато (з. Салернітана, по)
Адам Мазіна (з. Удінезе, по)
Дуван Сапата (н. Аталанта, по)
Урош Кабич (н. Црвена Звезда, по)

Прийшли

Пішли

Коні Де Вінтер (з. Ювентус, 8 млн €)
Мортен Торсбі (п. Уніон Берлін, 4 млн €)
Еміл Богінен (п. Салернітана, 2 млн €)
Франческо Кассата (п. Спеція, по)
Марко Паяч (з. Реджана, по)
Маттіа Біфіні (н. Чертальдо, по)
Алессандро Маркандаллі (з. Реджана, по)
Джордже Пушкаш (н. Барі, по)
Лука К'єріко (п. Губбіо, по)
Патріціо Мазіні (п. Асколі, по)
Даніель Фоссаті (н. Сестрі Леванте, по)
Маттіа Араму (п. Барі, по)
Андреа Фавіллі (н. Тернана, по)
Еліа Петреллі (н. Про Сесто, по)
Габріеле Кальвані (з. Понтедера, по)
Лоренцо Гальярді (з. Понтедера, по)
Алессандро Дебенедетті (н. Мантова, по)
Леннарт Чиборра (з. Зволле, по)
Гювен Ялчин (н. Карагюмрюк, по)
Браян Бочі (з. Леньяго, по)
Федеріко Аккорнеро (н. Пескара, по)
Келвін Єбоа (н. Стандард, по)
Сільван Гефті (з. Монпельє, по)
Маноло Портанова (п. Реджана, по)
Філіп Ягєлло (п. Спеція, по)
Філіппо Мелегоні (п. Реджана, по)
Александер Букса (н. Тіроль, по)
Паоло Гоцці (з. Ред Стар, по)
Массімо Кода (н. Кремонезе, по)

Франческо Кассата (п. Спеція, 0.59 млн €)
Кевін Стротман (п. ва)
Ріджесіано Гапс (з. Венеція, по)
Вітінья (н. Марсель, по)
Джорджо Читтадіні (з. Монца, по)
Джед Спенс (з. Тоттенгем, по)
Еміл Богінен (п. Салернітана, по)
Мортен Торсбі (п. Уніон Берлін, по)
Коні Де Вінтер (з. Ювентус, по)

Прийшли

Пішли

Георгіос Кірьякопулос (п. Сассуоло, 3 млн €)
Андреа Петанья (н. Кальярі, по)
Франко Карбоні (з. Тернана, по)
Мірко Марич (н. Рієка, по)
Маттіа Валоті (п. Піза, по)
Джорджо Читтадіні (з. Дженоа, по)
Марко Д'Алессандро (н. Піза, по)
Леонардо Манкузо (н. Палермо, по)
Валентін Антов (з. Кремонезе, по)
Давіде Діав (н. Барі, по)
Армандо Анастазіо (з. Казертана, по)
Алессіо Краньйо (в. Сассуоло, по)
Карлос Аугусто (п. Інтер, по)

Карлос Аугусто (п. Інтер, 13 млн €)
Матія Попович (п. Наполі, ва)
Папу Гомес (н. ва)
Алессіо Дзербін (н. Наполі, по)
Джорджо Читтадіні (з. Аталанта, по)
Валентін Карбоні (п. Інтер, по)
Франко Карбоні (з. Інтер, по)
Стефано Горі (в. Ювентус, по)
Даніель Мальдіні (п. Мілан, по)
Георгіос Кірьякопулос (п. Сассуоло, по)
Лоренцо Коломбо (н. Мілан, по)
Жан-Даніель Акпа Акпро (п. Лаціо, по)

Прийшли

Пішли

Суат Сердар (п. Герта, 4.5 млн €)
Джексон Чачуа (з. Шарлеруа, 3 млн €)
Кевін Лазанья (н. Карагюмрюк, по)
Федеріко Чеккеріні (з. Карагюмрюк, по)
Дієго Форнарі (з. Монте Продеко, по)
Корай Гюнтер (з. Карагюмрюк, по)
Філіп Єбоа (н. Луккезе, по)
Кевін Рюгг (з. Базель, по)
Маттіа Флоріо (н. Про Сесто, по)
Еліа Боседжа (в. Арциньяно, по)
Едоардо Бернарді (з. Арциньяно, по)
Даніеле Гіларді (з. Сампдорія, по)
Давіде Фараоні (з. Фіорентина, по)
Джейден Браф (н. Фортуна Сіттард, по)
Матеуш Прашелік (п. Козенца, по)
Давіде Брагантіні (н. Мантова, по)
Яя Каллон (н. Барі, по)
Мерт Четін (з. Анкарагюджю, по)
Федеріко Кая (н. Перголеттезе, по)
Бруно Конті (п. Монтерозі, по)

Кевін Рюгг (з. Базель, 0.44 млн €)
Майкл Фолоруншо (п. Наполі, по)
Джексон Чачуа (з. Шарлеруа, по)
Фабьєн Сентонз (з. Нант, по)
Шарліс (п. Віторія Сальвадор, по)
Суат Сердар (п. Герта, по)
Кароль Свідерські (н. Шарлотт, по)
Федеріко Бонаццолі (н. Салернітана, по)
Рубен Вінагре (з. Спортінг Лісабон, по)

 

Прийшли

Пішли

Бальтазар П'єрре (п. Кевії-Руан, ва)
Торір Йоганн Гельгасон (п. Айнтрахт Брауншвейг, по)
Марцин Лістковські (н. Лекко, по)
Зінедін Смайлович (з. Лекко, по)
Марко Блеве (в. Каррарезе, по)
Маттіа Кюччі (з. Імолезе, по)
Матс Лемменс (з. Лекко, по)
Якопо Руссо (з. Нардо, по)
Генрі Салома (н. Лекко, по)
Пабло Родрігес (н. Асколі, по)
Габріел Стрефецца (н. Комо, по)
Юссеф Малех (п. Емполі, по)
Йоел Вулкерлінг Перссон (н. Вітесс, по)
Джакомо Фатіканті (п. Тернана, по)

Юссеф Малех (п. Емполі, 5.5 млн €)
Габріел Стрефецца (н. Комо, 5 млн €)
Ахмед Туба (з. Башакшехір, по)
Понтус Альмквіст (н. ростов, по)
Роберто Пікколі (н. Аталанта, по)

Прийшли

Пішли

Філіп Бенкович (з. Трабзонспор, по)
Вівалду Семеду (н. Волендам, по)
Матеус Мартінс (н. Вотфорд, по)
Секу Діавара (н. Беєрсхот, по)
Аксель Гессан (з. Волендам, по)
Марко Балларіні (п. Трієстіна, по)
Адам Мазіна (з. Торіно, по)
Леонардо Бута (з. Жил Вісенте, по)
Домінгос Кіна (п. Візела, по)
Едоардо Піана (в. Мессіна, по)
Сімоне Ган (п. Трієстіна, по)

Лоренцо Лукка (н. Піза, по)
Жоау Феррейра (з. Вотфорд, по)

Прийшли

Пішли

Юссеф Малех (п. Лечче, 5.5 млн €)
Шимон Журковські (п. Спеція, 2.5 млн €)
Ніколо Євангелісті (з. Пінето, по)
Дуччо Дельї Інносенті (п. Лекко, по)
Давіде Мерола (н. Пескара, по)
Філіппо Ді Натале (н. Орвієтана, по)
Петар Стоянович (з. Сампдорія, по)
Франческо Донаті (з. Ареццо, по)
Лука Маріануччі (з. Про Сесто, по)
Лоренцо Іньяккіті (п. Понтедера, по)
Алессіо Россі (п. Фоджа, по)
Ніколас Гас (п. Люцерн, по)
Габріеле Гуаріно (з. Модена, по)
Джакомо Сіньєга (з. Торрес, по)
Нікколо Кйорра (в. Луккезе, по)
Еммануель Еконг (н. Істра, по)
Ліам Гендерсон (п. Палермо, по)
Самуеле Ангорі (з. Понтедера, по)
Алессандро Ренці (п. Ареццо, по)
Ловро Штубляр (в. Домжале, по)

Маттіа Дестро (н. ва)
Лоренцо Тонеллі (з. ва)
Сімоне Бастоні (п. Спеція, по)
Еліа Капріле (в. Наполі, по)
Альберто Черрі (н. Комо, по)
Бартош Берешинські (з. Сампдорія, по)
Шимон Журковські (п. Спеція, по)
Маттео Канчельєрі (н. Лаціо, по)
Ніколо Камб'ягі (н. Аталанта, по)
Резван Марін (п. Кальярі, по)
Юссеф Малех (п. Лечче, по)
Віктор Коваленко (п. Аталанта, по)

Прийшли

Пішли

Нік Прелец (н. Тіроль, по)
Хрістос Курфалідіс (п. Фералпісало, по)
Якопо Десогус (н. Губбіо, по)
Ніколо Кавуоті (п. Олбія, по)
Давіде Веролі (з. Катандзаро, по)
Резван Марін (п. Емполі, по)
Джорджо Алтаре (з. Венеція, по)
Гастон Перейро (п. Тернана, по)
Джанлука Контіні (н. Віртус Франкавілла, по)
Сальваторе Боккіа (з. Новара, по)
Джузеппе Кіоччі (в. Понтедера, по)
Луїджі Паломба (з. Олбія, по)
Крістіан Травальїні (з. Таранто, по)
Франческо Цаллу (з. Олбія, по)

Найтан Нандес (п. Аль-Кадсія, ва)
Джорджо Алтаре (з. Венеція, ?)
Андреа Петанья (н. Монца, по)
Елдор Шомуродов (н. Рома, по)
Гаетано Орістаніо (п. Інтер, по)
Джанлука Гаетано (п. Наполі, по)


Парма

Прийшли

Пішли

Ерік Ланіні (н. Беневенто, по)
Даріо Шитс (н. СПАЛ, по)
Джованні Вагліка (з. Тренто, по)
Натан Буаї-Кіала (п. Осер, по)
Дженнаро Тутіно (н. Козенца, по)
Даніеле Якопоні (н. Ріміні, по)
Фабіан Павоне (н. Турріс, по)
Стефано Пальмуччі (п. Фермана, по)
Роберто Інглезе (н. Лекко, по)
Станко Юрич (п. Вальядолід, по)
Еліас Коббо (з. Мехелен, по)
Філіппо Ріналді (в. Олбія, по)
Антонелло Вона (з. Бріндізі, по)

Станко Юрич (п. Вальядолід, 1.5 млн €)
Ерік Ланіні (н. Беневенто, ва)
Васіліос Загарітіс (з. Алмере Сіті, ва)
Крістіан Ансальді (з. ва)

Комо

Прийшли

Пішли

Габріел Стрефецца (н. Лечче, 5 млн €)
Бен Лассін Коне (п. Торіно, 1.5 млн €)
Петер Ковачик (з. Подбрезова, ?)
Ліам Керріган (н. Новара, по)
Альберто Черрі (н. Емполі, по)
Томмазо Аррігоні (п. Зюдтіроль, по)
Сімоне Гідотті (в. Авелліно, по)
Марлон Мустафа (н. Фортуна Дюссельдорф, по)
Лука Віньялі (з. Спеція, по)
Марко Тремолада (п. Ренате, по)

П'єр Болкіні (в. ва)
Маттіас Браунедер (п. Аустрія Відень, по)
Марко Курто (з. Зюдтіроль, по)
Фелліпе Джек (з. Палмейрас, по)
Бен Лассін Коне (п. Торіно, по)
Габріел Стрефецца (н. Лечче, по)


Венеція

Прийшли

Пішли

Джорджо Алтаре (з. Кальярі, ?)
Джек де Вріс (н. Віс Пезаро, по)
Ріджесіано Гапс (з. Дженоа, по)
Лука Фіорділіно (п. Фералпісало, по)
Даміано Пекіле (п. Віс Пезаро, по)
Домен Чрнігой (п. Реджана, по)
Мікаель Кюзанс (п. Оснабрюк, по)
Оттар Магнус Карлссон (н. Віс Пезаро, по)
Дайшон Редан (н. Трієстіна, по)
Андрія Новакович (н. Лекко, по)
Джей Енем (н. Етнікос, по)
Філіппо Моццо (п. Местре, по)
Афонсу Пейшоту (з. Віс Пезаро, по)
Бабакар Діоп (н. Віс Пезаро, по)
Філіппо Нері (в. Віс Пезаро, по)
Томмазо Сперандіо (в. Тревізо, по)
Лоренцо Да Поццо (п. Віс Пезаро, по)

дєніс черишев (н. ва)
Максіміліан Ульманн (з. ва)
Алі Дембеле (з. Торіно, по)
Марко Олівьєрі (н. Ювентус, по)
Джорджо Алтаре (з. Кальярі, по)