Італія

Італієць близький до переїзду у Турин.

Капітан Наполі Джованні Ді Лоренцо близький до переходу у Ювентус. Про це повідомляє Football Italia.

За інформацією джерела, 30-річний латераль погодив із туринським клубом умови особистого контракту. Наразі гравець збірної Італії чекає, коли між собою домовляться клуби.

Зазначається, що головний тренер неаполітанців Антоніо Конте намагався вмовити Ді Лоренцо залишитися, але той вже прийняв остаточне рішення змінити клубну прописку.

Чинний контракт гравця з "партенопеї" розрахований до 30 червня 2028 року. Трансфермаркт оцінює його у 15 млн. євро.

Минулого сезону Джованні Ді Лоренцо відіграв за Наполі 47 матчів, забив два голи та віддав вісім результативних передач.