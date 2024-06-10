Італія

"Стара сеньйора" серйозно налаштована на літнє трансферне вікно.

Вінгер Сассуоло Доменіко Берарді цього літа може перейти в туринський Ювентус. Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

За інформацією джерела, 29-річний футболіст вважає, що "Юве" є пріоритетним варіантом продовження кар'єри. Туринський клуб теж приваблює трансфер лідера "Нероверді". Інтерес до гравця виявляють також Мілан, Наполі та Рома, але Берарді не так натхнений перспективою переходу в ці клуби, як можливістю виступати у складі "зебр".

Вважається, що трансфер італійця буде можливий, коли визначиться майбутнє вінгера Ювентуса Федеріко К'єзи.

Зазначимо, що за підсумками сезону-2023/24 Сассуоло вилетів до італійської Серії В.

Чинний контракт гравця з клубом розрахований до 30 червня 2027 року. Трансфермаркт оцінює його у десять мільйонів євро.