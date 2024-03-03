Італія

У футболіста Сассуоло розрив ахіллового сухожилля.

Сьогодні, 3 березня, Сассуоло в гостях мінімально поступився Вероні (0:1), програвши четвертий матч поспіль.

До проблем команди додався і нападник Доменіко Берарді, який зазнав травми на 60 хвилині, після чого був замінений.

За інформацією інсайдера Ніколо Скіри, у 29-річного італійця серйозна травма — розрив ахіллового сухожилля.

Таким чином, Доменіко пропустить не лише другу половину сезону, а й майбутній Євро-2024.

У нинішньому сезоні Берарді провів 17 матчів, у яких забив дев'ять голів та віддав три асисти.