У футболіста Сассуоло розрив ахіллового сухожилля.
Доменіко Берарді, Getty Images
03 березня 2024, 16:40
Сьогодні, 3 березня, Сассуоло в гостях мінімально поступився Вероні (0:1), програвши четвертий матч поспіль.
До проблем команди додався і нападник Доменіко Берарді, який зазнав травми на 60 хвилині, після чого був замінений.
За інформацією інсайдера Ніколо Скіри, у 29-річного італійця серйозна травма — розрив ахіллового сухожилля.
Таким чином, Доменіко пропустить не лише другу половину сезону, а й майбутній Євро-2024.
У нинішньому сезоні Берарді провів 17 матчів, у яких забив дев'ять голів та віддав три асисти.