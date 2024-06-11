Італія

Екскерманич Верони замінив на цій посаді Ігора Тудора.

Марко Бароні отримав посаду головного тренера Лаціо, повідомляє офіційний сайт клубу Серії А.

Деталі угоди з 60-річним італійцем наразі не повідомляються, але йдеться про призначення щонайменше на кілька кампаній.

Раніше Бароні очолював Верону, з якою в сезоні-2023/24 фінішував у Серії А на 13-й сходинці турнірної таблиці.

Спеціаліст також має досвід роботи з Лечче, Реджиною, Кремонезе, Фрозіноне, Беневенто, Новарою, Пескарою і ще рядом італійських колективів.

На посаді керманича римських "орлів" Бароні замінив Ігора Тудора, який у клубі затримався всього на 11 поєдинків.