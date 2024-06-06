Італія

Хорват затримався в Римі всього на 11 матчів.

Ігор Тудор більше не є керманичем римського Лаціо, передає офіційний сайт клубу Серії А.

Хорватський спеціаліст подав у відставку з посади головного тренера "орлів". Він очолював команду з 18 березня цього року.

Із 46-річним Тудором Лаціо поступився Ювентусу за сумою двох матчів у півфіналі Кубка Італії-2023/24 (3:2), а в чемпіонаті країни фінішував сьомим. У наступному сезоні римляни братимуть участь в основній частині Ліги Європи УЄФА.

Раніше повідомлялося, що з можливістю очолити "орлів" пов'язуть екскерманича Ювентуса Массіміліано Аллегрі.