Італія

Виглядає, як дуже цікава пропозиція.

На початку цьогорічного літнього трансферного вікна з’явилась інформація про те, що бірмінгемська Астон Вілла отримала від туринського Ювентуса запит на продаж бразильського півзахисника Дугласа Луїса.

Інтерес "зебр" до 26-річного виконавця був дуже конкретним, бо Тіаго Мотта планує зробити його основою для свого нового проєкту на чолі "Старої Синьйори".

Але Юве при цьому був не готовий виплатити компенсацію за гравця в розмірі приблизно 70 млн євро, яку хотіли б побачити "леви".

Натомість італійці пропонують більш цікавий варіант — американський центральний півзахисник Вестон Маккенні та англійський фланговий півзахисник Семюель Ілінг-Джуніор на додачу до 15-18 млн євро доплати з власного боку.

Астон Вілла наразі опрацьовує подібний варіант трансферу й готує відповідь туринцям ще до початку чемпіонату Європи-2024.

За сезон Дуглас Луїс провів 53 матчі та по десять разів відзначався голами та гольовими передачами.