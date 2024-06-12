Питання, як і завжди, в гонорарі представника футболіста.
Джошуа Зіркзе, Getty Images
12 червня 2024, 09:22
Італійська Болонья провела казковий для себе сезон Серії A, здобувши право на участь у дебютній кампанії Ліги чемпіонів УЄФА на наступний футбольний рік.
Однак є всі підстави вважати, що "россоблу" виступатимуть на найвищому рівні не тільки без головного тренера Тіаго Мотти, який перейшов до туринського Ювентуса, а й без нідерландського нападника Джошуа Зіркзе.
До 23-річного виконавця знайшов підходи Мілан і вже встиг домовитись із Болоньєю та самим футболістам про трансфер.
Проте в сучасних умовах це — лише два з трьох частин успішного трансферу, бо є ще представники футболіста, із якими також треба домовлятись.
Іранський агент Кіа Джурабчян вирішив добряче заробити на цьому переході й вимагає для себе підписний бонус у розмірі 15 млн євро.
Це наразі єдине, що зупиняє нідерландського футболіста від трансферу до Мілана.
Сама ж вартість трансферу відповідає клаусулі в контракті з "россоблу" — 40 млн євро.
У цьому сезоні Джошуа вже провів 31 матч, забивши 11 голів та віддавши шість гольових передач.