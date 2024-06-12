Італія

Питання, як і завжди, в гонорарі представника футболіста.

Італійська Болонья провела казковий для себе сезон Серії A, здобувши право на участь у дебютній кампанії Ліги чемпіонів УЄФА на наступний футбольний рік.

Однак є всі підстави вважати, що "россоблу" виступатимуть на найвищому рівні не тільки без головного тренера Тіаго Мотти, який перейшов до туринського Ювентуса, а й без нідерландського нападника Джошуа Зіркзе.

До 23-річного виконавця знайшов підходи Мілан і вже встиг домовитись із Болоньєю та самим футболістам про трансфер.

Проте в сучасних умовах це — лише два з трьох частин успішного трансферу, бо є ще представники футболіста, із якими також треба домовлятись.

Іранський агент Кіа Джурабчян вирішив добряче заробити на цьому переході й вимагає для себе підписний бонус у розмірі 15 млн євро.

Це наразі єдине, що зупиняє нідерландського футболіста від трансферу до Мілана.

Сама ж вартість трансферу відповідає клаусулі в контракті з "россоблу" — 40 млн євро.

У цьому сезоні Джошуа вже провів 31 матч, забивши 11 голів та віддавши шість гольових передач.