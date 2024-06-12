Італія

Керманич поділився враженнями від футбольної відпустки.

За ходом поточного сезону італійський фахівець Мауріціо Саррі на мінорній ноті завершив роботу на чолі римського Лаціо, після чого з ним контактував не один потенційний роботодавець, але від останньої пропозиції — від грецького Панатінаїкоса — керманич відмовився.

Тим часом сам 69-річний тренер сумує за великим футболом, про що розповів у своєму нещодавньому інтерв’ю.

"Чи можу я жити без футболу? Ем, ні, не можу. Коли ти відчуваєш енергію, пристрасть на полі, які зростають із кожною хвилиною, ти не можеш залишатись десь обабіч цього.

Перші тижні після відходу з Лаціо я повністю відключився, мені потрібен був психологічний відпочинок, а також вирішити певні сімейні проблеми, що накопичились за цей час. Але зараз я сумую за великою грою, дуже сильно.

Чи шкодую я про щось? Можливо, про Мілан. Я був близький до переходу до цього клубу, але потім вони чомусь мене не захотіли бачити.

Після цього був Наполі — найяскравіший досвід у моїй кар’єрі. Найкращі історії у футболі — це ті, у яких ти нічого не виграв.

У мене не завжди були легкі й невимушені стосунки з Де Лаурентісом, але я завжди буду вдячний йому за те, що він дав мені шанс тренувати команду, за яку я вболівав у дитинстві. Гарантую, що я колись куплю собі будинок у Неаполі.

Італія на Євро-2024? Спаллетті — чудовий тренер, але у нього дуже мало часу. Я взагалі так вважаю: кажуть, що національна збірна визначає майбутнє футболу, але що робити, якщо в неї немає часу, щоб стати по-справжньому сильною?

Я буду вболівати за Італію через те, що я італієць, але ні — це не найбільш сильна збірна на цьому чемпіонаті Європи.

Очолити збірну? Поки я відчуваю енергію, щоб бути на полі щодня, ні, у жодному разі", — заявив італійський фахівець.

Нагадаємо, що Саррі називали серед претендентів на посаду головного тренера Марселя.