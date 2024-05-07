Франція

Керівництво клубу шукає заміну тимчасовому тренеру.

Колишній головний тренер Лаціо Мауріціо Саррі незабаром може очолити Марсель. Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, керівництво клубу вже контактувало з 65-річним італійцем, щоб дізнатися про його зацікавленість у роботі.

Нагадаємо, зараз "провансальців" очолює Жан-Луї Гассе, який очолив команду після звільнення Дженнаро Гаттузо. Однак він працює до кінця сезону, після чого покине клуб.

Також зазначається, що Марсель хотів призначити Саррі, коли він покинув Ювентус, але тоді Мауріціо відмовився, заявивши, що хоче взяти перерву у тренерській роботі.

Після 31 гри Марсель посідає восьме місце у турнірній таблиці Ліги 1. Також команда бере участь у півфіналі Ліги Європи.