Італія

Півзахисник стане повноцінним гравцем бергамаського клубу.

Бельгійський атакувальний півзахисник Шарль Де Кетеларе останній сезон провів у складі бергамаської Аталанти на правах оренди, яка коштувала "Богині" 3 млн євро.

За цей час 23-річний виконавець став повноцінним лідером колективу Джан П’єро Гасперіні, провівши 50 матчів, забивши 14 голів та віддавши 11 гольових передач.

Із такими показниками Аталанта не мала іншого виходу, окрім як розглядати питання повноцінного трансферу гравця.

Однак ця опція була не з дешевих — 22 млн євро + 2 млн євро в якості бонусів, саме стільки було прописано в угоді поміж клубами.

Бергамаски до останнього намагались збити хоч на скількись цю ціну, однак напередодні все ж таки погодились здійснити повноцінний платіж.

Контракт із гравцем розраховано до 2028 року, із зарплатнею в 2,2 млн євро за сезон.

Мілан також отримає 10% від наступного продажу Де Кетеларе.