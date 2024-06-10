Італія

У клубі розглядають можливість продати півзахисника.

Мілан встановив дату, до якої Аталанта може викупити Шарля Де Кетеларе — повідомляє Джанлука Ді Марціо.

Команда продовжила ще на тиждень термін відповіді стосовно цього, першочергово Аталанта мала час до 14 червня.

Наразі клуб з Бергамо хоче трішки знизити ціну за Шарля до 23 мільйонів євро. У його складі Де Кетеларе виступає в оренді з 2023 року, разом з ним виграв Лігу Європи.

Цього сезону 23-річний гравець провів 50 матчів в усіх можливих турнірах, забив 14 голів і віддав 11 асистів.