Італія

А раніше реальним був варіант навіть із Атлетіко.

Італійський нападник туринського Ювентуса Мойзе Кін провалив останній сезон у Серії A, так і не зумівши за 20 появ на полі (654 хвилини) забити бодай один гол.

Після цього 24-річний виконавець за рік до завершення дії угоди із "зебрами" вирішив залишити клуб.

Однак якщо ще пів року тому на Кіна претендували колективи рівня мадридського Атлетіко, то наразі зацікавленість у його послугах виказують лише Фіорентина, Парма та Болонья.

Наразі не йдеться про конкретні пропозиції, тоді як сам гравець очікує на розмову з новим головним тренером Ювентуса Тіаго Моттою щодо свого майбутнього.