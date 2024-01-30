Іспанія

Футболіст не пройшов медичний огляд.

Нападник туринського Ювентуса Мойзе Кін мав всі шанси перейти до Атлетіко на правах оренди. Але переїзду до столиці Іспанії не судилося відбутись.

Як повідомляє Sky Sport Italy, італійський форвард приїхав у Мадрид з травмою та не зміг пройти медичну комісію.

До речі, Атлетіко був готовий сплатити "старій синьйорі" 500 тисяч євро за оренду Кіна.

У поточному сезоні Мойзе Кін провів за Ювентус 472 хвилини у 12 матчах Серії А, в яких він не відзначився жодною результативною дією, окрім двох жовтих карток.