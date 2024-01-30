Нападник туринського Ювентуса Мойзе Кін мав всі шанси перейти до Атлетіко на правах оренди. Але переїзду до столиці Іспанії не судилося відбутись.

Як повідомляє Sky Sport Italy, італійський форвард приїхав у Мадрид з травмою та не зміг пройти медичну комісію. 

До речі, Атлетіко був готовий сплатити "старій синьйорі" 500 тисяч євро за оренду Кіна.

У поточному сезоні Мойзе Кін провів за Ювентус 472 хвилини у 12 матчах Серії А, в яких він не відзначився жодною результативною дією, окрім двох жовтих карток.