Італія

Але вже в новій ролі.

Швейцарський опорний півзахисник Гекхан Інлер за свою тривалу кар’єру встиг пограти в Олтені, Солотурні, Базелі, Цюріху, Аарау, неаполітанському Наполі, англійському Лестері, турецьких Бешіткаші та Адана Демірспор, але найдовший етап його "дорослої" кар’єри (4 роки) тривав у складі фріульського Удінезе.

Після завершення цього сезону 39-річний виконавець завершив кар’єру в складі Бешикташа, і одразу ж подався до адміністративної футбольної діяльності.

Той-таки Удінезе вирішив допомогти колишньому гравцю з першим працевлаштуванням, надавши посаду технічного директора в структурі клубу.

Інлер буде працювати пліч-о-пліч із більш досвідченим 61-річним італійським фахівцем Джанлукою Нані, який до цього обіймав посаду директора з футболу в Брешії, технічного директора у лондонському Вест Гемі, Вотфорді та Ад-Джазірі, а також спортивного директора Редінга та "шершнів".