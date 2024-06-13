Італія

Португалець повернувся до Італії.

Португальський фахівець Паулу Фонсека став головним тренером італійського Мілана. Про це повідомляє офіційний сайт "россонері".

Зазначається, що 51-річний тренер підписав трирічний контракт з Міланом.

Раніше Паулу Фонсека тренував португальські Порту (Суперкубок Португалії), Пасуш Феррейра, Брагу (Кубок Португалії), донецький Шахтар (тричі вигравав УПЛ та Кубок України, одна перемогу у Суперкубку України), римську Рому. Останнім місцем роботи був французький Лілль. З "догами" Фонсека в минулому сезоні посів четверте місце у французькій Лізі 1 та дійшов до чвертьфіналу Ліги конференцій.

Напередодні повідомлялося, що Мілан стрімко наближається до трансферу Зіркзе.