Італія

Бергамаски активували опцію викупу форварда з Мілана.

Бельгійський нападник Шарль Де Кетеларе почав своє знайомство з італійським футболом улітку 2022 року із трансферу з Брюгге до Мілана за 36,5 млн євро.

Однак кар’єра за "россонері" в 23-річного виконавця так і не склалась, тому останній сезон він провів у складі бергамаської Аталанти на правах оренди.

За це рік команда Джан П’єро Гасперіні встигла забронювати собі місце в Лізі чемпіонів УЄФА через чемпіонат, виграти Лігу Європи УЄФА та взяти участь у фіналі Кубка Італії.

Без 14 голів та 11 гольових передач у 50 матчах за авторством Де Кетеларе подібним прогрес уявити було б дуже складно.

Саме тому Аталанта після завершення кампанії вирішила активувати опцію повноцінного трансферу футболіста за 22 млн євро + 2 млн євро у вигляді бонусів.

"Богиня" оголосила про трансфер та підписання контракту до 2028 року із зарплатнею в 2,2 млн євро на рік.

Мілан також отримає 10% від наступного продажу свого вже колишнього футболіста.