Італія

Готується повернення гравця на батьківщину.

Англійський півзахисник Семюель Ілінг Джуніор свого часу проходив підготовку в складі академії лондонського Челсі, проте в 2020 році змінив "синіх" на туринський Ювентус і зрештою дебютував на "дорослому" рівні.

Однак кар’єра 20-річного виконавця після цього не пішла вгору, і останній сезон він отримував лише незначний досвід офіційних протистоянь.

У підсумку, Ілінг попросив "зебр" не протидіяти його можливому трансферу під час літньої кампанії й отримав пропозицію від бірмінгемської Астон Вілли.

Стало відомо, що англієць уже узгодив умови майбутнього контракту з "левами".

Але за цей трансфер Ювентус грошей не отримає — гравець "б’янконері" має стати частиною компенсації Віллі за перехід бразильського півзахисника Дугласа Луїса.

Ілінг за сезон відіграв 27 матчів (983 хвилини), забив один гол та віддав дві гольові передачі.