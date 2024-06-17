Готується повернення гравця на батьківщину.
Семюель Ілінг, Getty Images
17 червня 2024, 10:18
Англійський півзахисник Семюель Ілінг Джуніор свого часу проходив підготовку в складі академії лондонського Челсі, проте в 2020 році змінив "синіх" на туринський Ювентус і зрештою дебютував на "дорослому" рівні.
Однак кар’єра 20-річного виконавця після цього не пішла вгору, і останній сезон він отримував лише незначний досвід офіційних протистоянь.
У підсумку, Ілінг попросив "зебр" не протидіяти його можливому трансферу під час літньої кампанії й отримав пропозицію від бірмінгемської Астон Вілли.
Стало відомо, що англієць уже узгодив умови майбутнього контракту з "левами".
Але за цей трансфер Ювентус грошей не отримає — гравець "б’янконері" має стати частиною компенсації Віллі за перехід бразильського півзахисника Дугласа Луїса.
Ілінг за сезон відіграв 27 матчів (983 хвилини), забив один гол та віддав дві гольові передачі.