Італія

22-річний футболіст продовжить кар'єру в Серії А.

Реал близький до того, щоб здійснити перший продаж у літнє трансферне вікно, яке відкриється в Іспанії на початку липня.

Як повідомляє Relevo, Реал веде переговори з Наполі з приводу продажу захисника Рафи Маріна. 22-річний футболіст, який минулий сезон провів в оренді в Алавесі, перейде в клуб із Неаполя на постійній основі — персональні умови вже узгоджені.

У звіті стверджується, що Реал включить в угоду пункт про зворотний викуп футболіста. Також може бути включено пункт, який дасть змогу вершковим отримати 50% від подальшого продажу Маріна.

У минулому сезоні Рафа Марін провів 35 матчів за Алавес у всіх турнірах.