Італія

Нідерландець може переїхати до Італії.

Нападник збірної Нідерландів Мемфіс Депай влітку може підписати контракт з одним із італійських клубів.

За інформацією Football Italia, в послугах 30-річного футболіста зацікавлені Мілан та Фіорентина.

Зазначається, що після відходу Олів'є Жиру, керівництво "россонері" шукають нового центрального нападника, і труднощі з узгодженням комісійних виплат агенту Йосуа Зіркзе Кіа Джурабчіану підштовхують їх до розгляду альтернативних варіантів. Мілан пильно спостерігає за Депаєм, який наразі у складі збірної Нідерландів грає на Євро-2024.

Фіорентина також розглядає кандидатуру нідерландця, вважаючи, що він стане сильним доповненням лінії атаки. Однак головною проблемою для клубу може стати його зарплата, оскільки в Атлетіко він заробляв близько чотирьох мільйонів євро на рік.

Нагадаємо, цього літа Мемфіс Депай став вільним агентом.