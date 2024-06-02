Іспанія

Голландець шукатиме собі нову команду.

Нападник збірної Нідерландів Мемфіс Депай повідомив, що в новому сезоні виступатиме за інший клуб.

Останні півтора року Депай грав за Атлетіко. У минулому сезоні він провів за клуб 31 матч, забив 9 м'ячів і зробив 2 гольові передачі.

"Я вільний йти куди захочу. Але мене це зараз абсолютно не хвилює. Усі мої думки — про чемпіонат Європи", — цитує 30-річного футболіста De Telegraaf.

Куман: Так, Депай шукатиме новий клуб

Депай уточнив, що не готовий повертатися грати в Нідерланди, а саме за ПСВ. "На даний момент я так не бачу. ПСВ завжди буде домом. У них усе добре, вони стали чемпіонами і грають у Лізі чемпіонів. Я над цим варіантом зараз не працюю", — додав форвард.