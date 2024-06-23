Італія

Склад бірмінгемців поповнять аргентинський та англійський півзахисники туринців.

Центральний півзахисник Астон Вілли Дуглас Луїс перебереться до Ювентуса, а двоє виконавців "б'янконері" відправляться в зворотньому напрямку в рамках окремої угоди, передає видання The Athletic.

Очікується, що туринці віддадуть близько 50 мільйонів євро за 26-річного бразильця. За 22 млн до Астон Вілли переберуться опорний півзахисник Ювентуса Енцо Барренечеа та лівий півзахисник Семюель Ілінг-Джуніор.

Представники "б'янконері" наступного тижня (24-30 червня) пройдуть медобстеження перед трансферами до бірмінгемського клубу. Барренечеа та Ілінг-Джуніор підпишуть контракти, розраховані на 5 років.

Астон Вілла мала продати основного гравця команди за значну суму щоб продовжувати роботу на ринку, яка б поєднувала вдалі результати на полі та дотримання правил АПЛ щодо прибутку та сталого розвитку.

У сезоні-2023/24 Дуглас Луїс узяв участь у 53 матчах Астон Вілли в усіх турнірах, відзначившись 10 голами і 10 асистами.

Барренечеа протягом минулої кампанії на правах оренди виступав за Фрозіноне (39 матчів, 1+1), а Ілінг-Джуніор узяв участь у 27 матчах Ювентуса в усіх турнірах, відзначившись голом і 2 асистами.